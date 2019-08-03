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Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы в субботу признал незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь виновной в совершении повторного правонарушения.

"Соболь назначено административное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Соболь признана виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Выдвигавшаяся по 43 избирательному округу в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь была задержана в субботу днём на выходе из своего штаба. Политик направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце.

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Москва Любовь Соболь

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