Илья Азар направил в мэрию уведомление о массовых пикетах 17 августа

Журналист Илья Азар во время акции в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Муниципальный депутат Илья Азар, один из организаторов митинга на проспекте Академика Сахарова, сообщил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил мэрию о проведении массового пикетирования в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

"На случай, если на Тверской, 13 (в мэрии - ИФ) будут продолжать настаивать на своем желании запретить недовольным горожанам ходить по Москве (...), мы сегодня до 14 часов уведомили мэрию о планах организовать несколько массовых пикетов 17 августа вдоль маршрута заявленного шествия", - написал он в фейсбуке.

Накануне стало известно, что мэрия отказала организаторам в проведении шествия по Бульварному кольцу из-за нарушения сроков подачи уведомления, сославшись на нормы федерального закона о митингах и демонстрациях.

"Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи", - написал глава муниципального округа Якиманка и заявитель шествия в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Андрей Морев в фейсбуке. Он настаивает, что "по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия". "Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций", - считает заявитель.

Во вторник заявители шествия 17 августа в Москве направили в мэрию свои возражения на отказ в согласовании акции, сообщил Морев, выразив надежду, что акцию все же удастся согласовать.

Комментарием мэрии "Интерфакс" пока не располагает.

Шествие, согласно заявке, планировалось от Страстного бульвара до проспекта Сахарова - как обычно проходит марш Немцова. Помимо Морева, среди заявителей были муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина.

10 августа согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3" на проспекте Академика Сахарова собрал по данным МВД, 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тыс. человек. Среди главных требований протестующих - допуск до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел в отношении задержанных на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.