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Оппозиционеры подали заявку на шествие 24 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа.

"Маршрут - по проспекту Сахарова. От Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Вторая заявка от нас на Поклонную гору. Протест нарастает и даже в те выходные (проспект) Сахарова не вместил всех желающих", - сказала "Интерфаксу" Усманова. По данным МВД, на митинг 10 августа пришли 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - до 60 тыс. человек.

Запланированная численность - 100 тыс человек.

Цели акции, согласно заявке - выступление в поддержку требований о равном доступе к участию в выборах в Мосгордуму и об освобождении политзаключенных.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать муниципальным депутатам Илье Азару, Елене Филиной и Андрею Мореву встречу с избирателями в формате шествия по бульварам 17 августа из-за просрочки с подачей уведомления.

"Мы сегодня уведомили мэрию о планах организовать несколько массовых пикетов 17 августа вдоль маршрута заявленного шествия. Дабы не повторился вариант 3 августа (когда на несанкционированной акции были массовые задержания - ИФ), теперь если кто-то захочет пройтись по бульварам в субботу, он сможет сделать это "легально", приняв там участие сразу в нескольких скромных и уютных пикетиках", - написал в фейсбуке Азар.

Москва

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