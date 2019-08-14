Правозащитники попросили наказать матерящихся на митингах полицейских

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Фонд "Общественный вердикт" просит прокуратуру Москвы привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и Росгвардии, которые занимались охраной общественного порядка на несогласованных акциях в Москве; правозащитников возмутило использование ими нецензурной лексики.

"Обращение к исполняющему обязанности прокурора города отправила адвокат фонда Ирина Бирюкова. К заявлению приложены ссылки на три видеозаписи с прошедших акций, опубликованные в интернете. На них сотрудники правопорядка активно ругаются матом в адрес граждан, что представляет собой мелкое хулиганство", - заявили "Интерфаксу" в "Общественном вердикте".

С середины июля в Москве прошли несколько согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Акции сопровождались задержаниями. Наибольшее количество пришлось на 27 июля, когда были задержаны свыше тысячи человек.

Последний согласованный митинг прошел 10 августа. По данным МВД, на проспекте Сахарова собрались 20 тысяч человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч человек.