Кудрин отметил, что силовики беспрецедентно применяли силу на митингах в Москве

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил применение силы сотрудниками правоохранительных органов на последних протестах в Москве как беспрецедентное.

"На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение", - написал Кудрин в твиттере в среду.

"Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле", - подчеркнул он.

СПЧ 20 августа обратился в МВД, Росгвардию и Следственный комитет в связи с применением силы к митингующим в Москве. Обращение было адресовано министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, директору Федеральной службы войск национальной гвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Совет попросил проверить информацию о необоснованном и незаконном применении специальных средств и физической силы сотрудниками охраны правопорядка по отношению к участникам митингов, которые прошли в столице 27 июля, 3 и 10 августа.

Наблюдатели от СПЧ видели на митингах в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы "необоснованное и (или) незаконное применение специальных средств". Так, сотрудники правоохранительных органов применяли резиновые дубинки. Совет отмечает, что это "спецсредство" шло в ход, когда "необходимость его применения явно отпала, а задерживаемое лицо обезврежено, окружено сотрудниками правоохранительных органов и не оказывает сопротивления".

Также члены СПЧ обращают внимание на "необоснованное и (или) незаконное применение физической силы", например, в отношении инвалида и женщины, хотя сопротивления они не оказывают. Случаи необоснованного применения силы в СПЧ усмотрели при задержании мужчины с ДЦБ 10 августа на улице Забелина и в нанесении ударов задержанной там же женщине.

В свою чередь в Росгвардии обещали рассмотреть обращение Совета.

С середины июля в Москве прошли несколько согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Акции сопровождались задержаниями. Наибольшее количество пришлось на 27 июля, когда были задержаны свыше тысячи человек.

Последний согласованный митинг прошел 10 августа. По данным МВД, на проспекте Сахарова собрались 20 тысяч человек, по данным волонтерской организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч человек.