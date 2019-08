Что произошло за день: среда, 14 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Митрохин с третьего раза зарегистрирован кандидатом в Мосгордуму. Представитель партии "Яблоко" стал первым кандидатом, которому удалось получить регистрацию от окружного избиркома после первоначального отказа.

- Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти настаивают, чтобы Либертарианская партия обошлась без проведения шествия в целях безопасности. В партии заявили о планах продолжать переговоры и добиваться не только организации шествия, но и переноса митинга с внешней на внутреннюю сторону Садового кольца.

- В НАТО заявили об опасном приближении самолета сопровождения Сергея Шойгу к испанскому F-18. Альянс считает, что российский Су-27 практически оказался на траектории полета одного из F-18, подлетевших для инспекции. Кроме того, НАТО сообщает, что у самолета главы Минобороны РФ и у сопровождавших его истребителей были отключены транспондеры, пилоты не выходили на связь с центром управления полетами. Накануне сообщалось, что самолетам Су-27 пришлось оттеснить приблизившийся самолет НАТО.

- "Газпром" за первое полугодие получил максимальную за семь лет чистую прибыль. К аналогичному периоду прошлого года она выросла на 31%. В отчете упоминается, что суд Люксембурга постановил исполнить решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с "Газпрома" по спору с "Нафтогазом Украины" о транзите.

- Американские медиакомпании CBS Corp. и Viacom Inc. договорились о слиянии. Новая компания с годовой выручкой более $28 млрд должна составить конкуренцию Walt Disney Co, Netflix Inc. и другим. В нее войдут, в частности, кабельные каналы MTV и Nickelodeon, а также студия Paramount.