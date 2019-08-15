Врио Раменского района подтвердил госпитализацию 10 человек после посадки А-321

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Медики Раменской ЦРБ обследуют 10 человек, пострадавших в результате аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев.

Он также добавил, что на месте аварийной посадки ведутся работы по предотвращению пожара в результате разлива топлива.

Самолет "Уральских авиалиний" аварийно сел на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после того, как в двигатели попали птицы.

Представитель Росавиации сообщил в четверг, что экипаж самолета А321 авиакомпании "Уральские Авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов летного и кабинного экипажей.

Как отмечается, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. В результате возникли значительные перебои в работе двигателей, сообщил представитель Росавиации.

Экипаж решил садиться. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП, уточнил собеседник агентства.

По данным Росавиации, в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира.

Между тем по данным регионального главка МЧС РФ, госпитализированы 10 человек.

По факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.