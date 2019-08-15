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Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в поле под Москвой

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - При вынужденной посадке самолета "Уральских авиалиний" в поле рядом с аэропортом "Жуковский" под Москвой, по предварительным данным, пострадали пять детей. Об этом сообщила представитель пресс-службы Минздрава Московской области Елена Романова.

Она отметила, что точное число госпитализированных пассажиров уточняется.

"Все пострадавшие чувствуют себя, в принципе неплохо, тяжелых травм нет", - добавила представитель Минздрава.

Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в больницах остаются 7 человек.

"Госпитализированы семь человек, включая мужчину 28 лет в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще шестеро - в состоянии средней тяжести", - сказал источник.

По его словам, среди госпитализированных четверо детей - у большинства сотрясение мозга.

Также в больнице пожилая женщина 69 лет с гипертоническим кризом и ушибом позвоночника, отметил источник.

Ранее в региональном главке МЧС РФ сообщили, что 10 человек госпитализированы после аварийной посадки самолета под Москвой. Это позднее подтвердил исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев.

В четверг утром самолет "Уральских авиалиний" аварийно сел на кукурузном поле на расстоянии более 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома "Жуковский". По данным Росавиации, самолет совершил вынужденную посадку после попадания птиц в двигатели.

Экипаж решил садиться, не выпуская шасси. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более 1 км от ВПП.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов возбуждено по факту аварийной посадки Airbus А-321 в Раменском районе Подмосковья.

Аварийная посадка А-321 в "Жуковском"

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Московская область Жуковский

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