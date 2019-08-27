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ЕСПЧ присудил почти 2 млн евро по делам об исчезновении людей на Северном Кавказе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 1,9 млн евро по 21 делу об исчезновениях людей в ходе второй чеченской войны, сообщили в некоммерческой организации "Правовая инициатива". Эта НКО представляет интересы россиян в Страсбурге, в том числе она помогала пяти из 21 истцов в этих разбирательствах.

Других заявителей в ЕСПЧ представляли в том числе правозащитный центр "Мемориал" и неправительственная организация "Матери Чечни". В общей сложности все они получили 1 936 406 евро. На доверителей "Правовой инициативы" из этой суммы приходится около 600 тысяч евро.

В делах, которые представляла "Правовая инициатива", суд признал нарушение ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (душевное страдание заявителей в связи с потерей близких и равнодушием властей), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Чечня ЕСПЧ Правовая инициатива Мемориал

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