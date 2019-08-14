Сотрудникам НКО "Правовая инициатива" сообщили, что их обыскали по делу об ОПГ

Силовики не оставили организации никаких документов о следственных действиях

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ завершили обыск в офисе нидерландской некоммерческой организации (НКО) "Правовая инициатива" в Москве, основания для обыска они так и не назвали, сообщила пресс-секретарь организации Ксения Бабич. На словах один силовик сказал юристу НКО, что обыски идут по статье об организации преступного сообщества (ст 210 УК).

Никаких документов о проведении следственных действий организации не оставили. Сотрудники ФСБ ничего в офисе не забрали, только фотографировали документы.

Сотрудники НКО, у которых в начале обыска забрали телефоны и фотографировали паспорта, напишут жалобы, добавила Бабич.

Обыски в организации начались около 9:40 утра 14 августа и завершились через восемь часов. По словам Бабич, силовики показали постановление на обыск всего здания, а не конкретного офиса. Также она заявила, что они пытались "вскрыть кабинет" директора проекта Ванессы Коган.

"Правовая инициатива" была создана в 2000 году. Она представляет интересы россиян в Европейском суде по правам человека. В 2011 году Минюст исключил организацию из реестра иностранных НКО, в настоящее время проект работает через две российских НКО - "Правовое содействие - Астрея" и "Правовая инициатива".