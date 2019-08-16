Второй пилот севшего в поле самолета получил ушибы груди

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Второй пилот экипажа самолета "Уральских авиалиний" получил ушибы груди во время аварийной посадки возле подмосковного Жуковского.

По словам коммерческого директора "Уральских авиалиний" Кирилла Скуратова, летчик в настоящее время находится в больнице.

Он отметил, что экипаж самолета получит премии.

Airbus A321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета. Пилоты смогли благополучно посадить самолет без шасси, с выключенными двигателями и полными баками топлива.