Пилотам аварийного A321 присвоили звания героев России

Пилот аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 Дамир Юсупов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило".

По его словам, "качество подготовки летного состава этой компании ("Уральские авиалинии" - ИФ) можно считать удовлетворительной".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом U6 178 по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета утром в четверг был вынужден совершить аварийную посадку. В оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками топлива на кукурузное поле недалеко от деревни Рыбинское. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. По последним данным, при аварийной посадке пострадали 74 человека, среди них - 19 детей.

Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом Георгий Мурзин, старшим бортпроводником Дмитрий Ивлицкий, бортпроводниками на рейсе работали Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

Общий налет командира самолета "Юсупова превышает 3 тыс. часов. По данным авиакомпании, Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. После этого был принят на работу в авиакомпанию "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева по направлению "аэронавигация".

Второму пилоту 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет - более 600 часов.