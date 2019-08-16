В Котельниках арестовали стрелка, запершегося в магазине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Московской области арестован мужчина, который в четверг устроил стрельбу в продуктовом магазине в Котельниках.

Суд удовлетворил ходатайство дознавателя, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного главка полиции.

Мужчина во время допроса раскаялся в своем поступке.

Накануне он, будучи пьяным, пришел в продуктовый магазин в микрорайоне Белая Дача (город Котельники) и выстрелил в потолок. Посетители и продавцы выбежали, и никто не пострадал. После этого мужчина закрылся в помещении магазина. Приехавшие полицейские начали вести с ним переговоры. Мужчина поставил условие: он выйдет, если ему передадут бутылку коньяка. Получив желаемое, он сдался полицейским и бойцам СОБРа "Булат" подмосковного управления Росгвардии.

Ранее сообщалось, что незадачливым захватчиком магазина был 52-летний уроженец страны ближнего зарубежья. По предварительным данным, на захват магазина его подтолкнула ревность. Как отмечалось, он хотел выяснить отношения с женщиной, отказавшей ему во взаимности, но не застал ее.