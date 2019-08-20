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Вторник стал самым теплым днем августа в Москве

Вторник стал самым теплым днем августа в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вторник 20 августа стал самым теплым днем с начала месяца в Москве. Метеостанция на ВДНХ в полдень зафиксировала плюс 26,4 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

До этого самым теплым днем считалось 8 августа, тогда воздух прогрелся до 25,9 градуса.

Для 20 августа абсолютные рекорды за время наблюдений были установлены в 1954 и 1972 годах - 32,6 градуса.

Самым жарким днем лета 2019 года пока остается 9 июня, тогда в Москве было до 31,2 градуса жары.

Пока метеорологи ожидают, что во вторник воздух в столице может прогреться до 28 градусов, в среду будет до 29 тепла, в четверг - только до 26.

С пятницы в город придет прохлада и днем будет не выше 23 градусов.

Москва

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