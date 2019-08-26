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Синоптики предупредили о первых заморозках в Подмосковье 29 августа

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Подмосковье в ночь на четверг, 29 августа, возможны первые заморозки. Погода на этой неделе будет переменчивой, в начале и в конце недели будет тепло, а в середине ненадолго похолодает, сообщили в Гидрометцентре России.

В понедельник в городе днем будет 20-22 градуса, по области 18-23 градуса.

В ночь на вторник в Москве будет 12-14 градусов, в Подмосковье - от 9 до 14 градусов. Во вторник днем в регионе будет такая же температура, как и в понедельник. Возможен небольшой дождь.

В ночь на среду в столице похолодает до 8-10 градусов, по области ожидается от 5 до 10 градусов. Днем в среду ветер усилится до 12-17 метров в секунду, в городе будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье - 13-18.

В ночь на четверг будет еще холоднее. Плюс 5-7 градусов в Москве, от 2 до 7 - в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус двух. Днем в четверг воздух прогреется до 22 градусов.

30 и 31 августа среднесуточные температуры вернутся к климатической норме, ночи потеплеют, днем будет до 19-24 градусов.

Предварительный прогноз на 2 сентября - первый день учебного года - предполагает потепление днем еще на один-два градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Детальный прогноз на этот день будет готов в конце недели.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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