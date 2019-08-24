Что произошло за день: суббота, 24 августа

Новая дата стыковки "Союза МС-14" с МКС, вывоз аварийного A321 с кукурузного поля и праздник в честь Дня российского флага в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вторая попытка "Союза МС-14" присоединиться к МКС запланирована на 27 августа. Для этого корабль с роботом FEDOR на борту и "Союз МС-13" поменяются узлами стыковки. Первая попытка сорвалась из-за необычных колебаний на корабле, что могло быть связано со сбоем в радиотехнической системе.

- Дональд Туск предложил пригласить Украину в качестве гостя на следующее заседание G7. Как заявил председатель Европейского совета, он постарается убедить коллег, что лучше привлечь к работе украинскую сторону, чем обсуждать восстановление формата G8 с участием России.

- Аварийно севший самолет A321 убрали с подмосковного кукурузного поля. Борт будет эвакуирован в ангар на время следствия, после чего будет утилизирован. В "Уральских авиалиниях" исключили возможность использования частей самолета в качестве музейных экспонатов или сувениров, так как он был в лизинге и находится под таможенным контролем.

- В Москве отметили День российского флага. По данным мэрии Москвы, на митинг-концерт на проспекте Академика Сахарова пришли более 110 тысяч человек. В рамках праздника прошел флэшмоб, попавший в Книгу рекордов России. Около тысячи человек растянули полотнище, составленное из флагов российских регионов и городов, общественных организаций.

- Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении "Победы" из-за не попавшей на рейс пассажирки. Ранее сообщалось, что женщину, направлявшуюся на похороны родственника, не пустили на рейс Москва - Чебоксары из-за слишком объемной ручной клади.