Новая станция Кольцевой линии метро в Москве появится не раньше 2023 года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новую станцию Кольцевой линии московского метро "Суворовская", которую спроектировали еще в 1950-х, будут встроить "фактически вручную", без закрытия работающих станций, работы закончатся не раньше 2023 года, сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил сложность проекта.

По словам чиновника, сначала будет построена платформа новой станции, от нее проложат переход на станцию "Достоевская", построят вестибюль и наклонный тоннель для эскалаторов, а затем увеличат диаметр тоннелей в границах станции.

О решении довести проект "Суворовской" до конца 30 июля объявил мэр города Сергей Собянин. Станция будет находиться между "Новослободской" и "Проспектом мира". Ее должны начать строить до конца 2019 года.

Станцию проектировали под рабочим названием "Площадь Коммуны". Ее собирались начать строить в 90-х годах, но так и не построили. В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", но в начале 2017 года было принято решение отказаться от проекта из-за его дороговизны и сложности. В феврале 2013 года при работах на этой станции произошел вывал грунта, пострадал один человек.