В Москве не будут массово достраивать "станции-призраки" в метро

Из заброшенных ранее проектов реализовать пока решили только "Суворовскую"

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время достройка запроектированных, но не построенных в советское время станций метро, кроме "Суворовской", не планируется, заявил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"Действительно, ранее прорабатывались самые разнообразные проекты строительства станций на действующих линиях метро в центральной части города, например, "Советская" или "Российская", однако они так и не были реализованы", - отметил Хуснуллин.

По его словам, основными причинами отказа от этих проектов стали технические сложности ведения работ в центре города, их высокая стоимость и, самое главное, низкая востребованность потенциальными пассажирами.

"В районах предполагаемого расположения этих станций транспортная ситуация хорошая, и острой необходимости в дополнительных остановках на линиях метро пока нет. А учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим, сейчас такие проекты не рассматриваются", - пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что помимо продления существующих радиусов метро в Москве строятся совершенно новые линии. "Уже до конца этого года будут завершены строительные работы на Некрасовской линии, в перспективе еще две новые - Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки", - добавил Хуснуллин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении проекта строительства станции "Суворовская".