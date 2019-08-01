Поиск

В Москве не будут массово достраивать "станции-призраки" в метро

Из заброшенных ранее проектов реализовать пока решили только "Суворовскую"

В Москве не будут массово достраивать "станции-призраки" в метро
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В настоящее время достройка запроектированных, но не построенных в советское время станций метро, кроме "Суворовской", не планируется, заявил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"Действительно, ранее прорабатывались самые разнообразные проекты строительства станций на действующих линиях метро в центральной части города, например, "Советская" или "Российская", однако они так и не были реализованы", - отметил Хуснуллин.

По его словам, основными причинами отказа от этих проектов стали технические сложности ведения работ в центре города, их высокая стоимость и, самое главное, низкая востребованность потенциальными пассажирами.

"В районах предполагаемого расположения этих станций транспортная ситуация хорошая, и острой необходимости в дополнительных остановках на линиях метро пока нет. А учитывая стоимость работ, следует признать, что есть районы, в которых сегодня метро нужнее. В связи с этим, сейчас такие проекты не рассматриваются", - пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что помимо продления существующих радиусов метро в Москве строятся совершенно новые линии. "Уже до конца этого года будут завершены строительные работы на Некрасовской линии, в перспективе еще две новые - Бирюлевская и Рублево-Архангельская ветки", - добавил Хуснуллин.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении проекта строительства станции "Суворовская".

Москва

Новости по теме

Новости

Гидрометцентр не нашел оптимистичных слов для москвичей

Гидрометцентр не нашел оптимистичных слов для москвичей

В Подмосковье впервые за 50 лет организуют регулярные вертолетные рейсы

Сбой на "серой" ветке московского метро продолжался почти сорок минут

Пассажир упал на пути на станции московского метро "Бульвар Дмитрия Донского"

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

Власти Подмосковья задумали создать при Физтехе центр искусственного интеллекта

Мэрия Москвы получила еще две заявки на стотысячные акции 10 и 11 августа

Актера "Современника" арестовали за исполнение роли автоинспектора на улице Москвы

В спецприемнике, где Навальный отбывает арест, проверят качество еды после жалоб

В спецприемнике, где Навальный отбывает арест, проверят качество еды после жалоб
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');