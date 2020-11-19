Мэрия обещала не прерывать движение Кольцевой линии метро для строительства "Суворовской"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Станцию метро "Суворовская" встроят в действующую Кольцевую линию в Москве, не прерывая движение поездов по кольцу, пообещал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"Это очень сложный проект. Фактически, нам предстоит построить станцию глубокого заложения на действующей линии. При этом, работы не должны сказаться на движении поездов по действующей Кольцевой линии", - сказал он.

Сейчас прорабатываются проектные решения, которые позволили бы обеспечить бесперебойное движение поездов по старому кольцу. Заммэра допустил, что может потребоваться строительство обходных тоннелей, но отметил, что решения пока не приняты.

Сроки строительства "Суворовской" будут зависеть именно от выбора инженерного решения, подчеркнул он.

Задел для "Суворовской" оставили на перегоне между "Новослободской" и "Проспектом мира" еще в 1950-х годах. Станцию проектировали под рабочим названием "Площадь Коммуны". Ее собирались начать строить в 90-х годах, но так и не начали. В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", но в начале 2017 года было принято решение отказаться от строительства из-за его дороговизны и сложности. В феврале 2013 года при работах на этой станции произошел вывал грунта, пострадал один человек.

Летом 2019 года мэр Сергей Собянин объявил, что проект "Суворовской" все же решили довести до конца.

Предполагается, что на новой станции будет переход на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровского радиуса.