Собянин решил построить еще одну станцию Кольцевой линии метро

Возобновится строительство станции "Суворовской", которую спроектировали еще в 50-х

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы решили построить на Кольцевой линии метрополитена станцию "Суворовская", которую спроектировали еще в 1950-х годах под названием "Площадь Коммуны", пытались начать строить в 90-х, но так и не построили. Об этом в твиттере сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Суворовская" будет расположена между "Новослободской" и "Проспектом Мира", с нее будет переход на станцию "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии.

По словам Собянина, работы по проекту должны начаться уже в 2019 году. Мэр отметил сложность встраивания такого объекта в действующую линию в центре города.

Предполагается, что у станции будет выход к Театру зверей имени Дурова, в сторону спорткомплекса "Олимпийский", который сам в настоящее время находится на реконструкции.

В 2012 году мэрия утвердила проект планировки станции "Суворовская", но в начале 2017 года было объявлено об отказе от проекта из-за его дороговизны и сложности.

В феврале 2016 года при строительстве этой станции произошел вывал грунта. В результате пострадал рабочий, его пришлось поднимать на поверхность. В Мосгостройнадзоре заявили, что это несчастный случай в форс-мажорных обстоятельствах, но не авария.