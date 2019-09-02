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Суд арестовал пятнадцатого фигуранта "дела 27 июля"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест Эдуарда Малышевского, он был задержан по делу о применении насилия в отношении представителя власти во время несогласованной акции в центре столицы 27 июля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в понедельник.

"Постановлением суда в отношении Малышевского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала Царева.

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По данным суда, Малышевскому вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно информации правозащитников, Малышевский был задержан в связи с событиями 27 июля в Москве.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержаны были свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ), а также несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были арестованы свыше десяти человек.

Москва Эдуард Малышевский

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