Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

Участники несогласованной акции на Пушкинской площади Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Ранее в субботу сообщалось, что полиция не задерживала участников мероприятия. Шествие стартовало от Чистых прудов по Бульварному кольцу в направлении Пушкинской площади. Оппозиционеры хотели пойти шествием дальше по Тверской улице в сторону центра, но полицейские перекрыли им дорогу.

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