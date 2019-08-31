Участники несогласованной акции в Москве покинули Пушкинскую площадь

Участники несогласованной акции, собравшиеся на Пушкинской площади Фото: Reuters

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции оппозиции покидают Пушкинскую площадь, сотрудники полиции и Росгвардии находятся в служебных автомобилях, припаркованных на обочинах бульвара, и в происходящее не вмешивается.

Как передает корреспондент "Интерфакса", к 16:40 субботы Пушкинская площадь почти опустела. Участники акции разошлись по окрестным улицам и переулкам, а на площади остались несколько сторонников оппозиции и множество журналистов. Полиция при помощи громкоговорителей просит оставшихся разойтись.

Несколько дней назад юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий". Прокуратура в свою очередь предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы.

Тем не менее, участники мероприятия собрались днем в субботу на Чистых прудах. К памятнику Александру Грибоедову пришли, в частности, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и сама инициатор акции, однако, вопреки обыкновению, Соболь задерживать не стали.

С возгласами "Пойдем!" собравшиеся направились по Бульварному кольцу в направлении Пушкинской площади. Участники шествия скандировали лозунги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных ранее участников других протестных акций. Колонну возглавили женщина в инвалидном кресле и группа девушек с баннером в защиту сестер Хачатурян, которые попали под суд по делу об убийстве отца.

Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов. Колонну сопровождал автомобиль ДПС.

От памятника Пушкину группа участников протестов хотела продолжить шествие по Тверской улице к центру, но бойцы Росгвардии предотвратили акцию, не применяя силу. Они заблокировали движение колонны, оттеснили людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.

В пресс-службе столичной полиции журналистам сообщили, что в несогласованной акции в центре Москвы в субботу приняли участие около 750 человек.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Алексея Спивакова, присутствовавшего в качестве наблюдателя на акции до трёх часов дня, сотрудники правоохранительных органов вели себя в отношении участников и представителей прессы корректно.

Это мнение разделяет член Совета по правам человека Николай Сванидзе. "Никаких автозаков, никаких дубинок. Просто прогулка по бульварам. Это было так, будто акция согласована", - сказал Сванидзе в интервью журналистам.

Ранее оппозиция и студенческие объединения пытались согласовать с мэрией Москвы проведение протестных акций 24, 25, 30 и 31 августа, но все они были отклонены. Причем в ответах на заявки по 31 числу не было предложено альтернативное место проведения мероприятий. В ответе на заявку говорилось лишь о невозможности обеспечить безопасность участников акции из-за большого количества мероприятий в этот день. Суды встали на сторону мэрии.

31 августа в Москве должен был пройти также митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, который подвергал их физическому и сексуальному насилию. Это мероприятие мэрия не согласовала, потому организаторы приняли решение колонной присоединиться к шествию оппозиции.