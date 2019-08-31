Полиция не стала задерживать участников несогласованной акции в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Шествие сторонников оппозиции прошло в субботу в центре Москвы, и хотя акция была несанкционированной, полиция в ситуацию не вмешивалась.

Как передает корреспондент "Интерфакса", участники акции собрались днем у памятника Грибоедова на Чистых прудах, а затем под лозунгами "Пойдем!" направились по Бульварному кольцу в направлении Пушкинской площади.

Активисты скандировали лозунги в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации и требовали освободить задержанных ранее участников протестных акций.

В авангарде колонны двигалась пожилая женщина в инвалидном кресле и группа девушек с розовым баннером шириной с бульвар, на котором были лозунги в защиту сестер Хачатурян. Они скандировали лозунги против домашнего насилия, требования освободить задержанных ранее оппозиционеров.

Полиция не препятствовала шествию, вдоль Бульварного кольца практически не было сотрудников правоохранительных органов. Колонну сопровождал автомобиль ДПС, экипаж которого следил, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Тем не менее, ранее часть митингующих заблокировала автомобильное движение на Рождественском бульваре в сторону Трубной площади.

Кроме того, полицейские, которые дежурят за пультами у светофоров, по рации просили коллег "обеспечить зеленый свет, движется большая толпа".

Между тем на Пушкинской площади также практически нет полиции, вдоль Тверской припаркованы лишь три полицейских автомобиля. У памятника Пушкину с одиночным пикетом стоит активистка национально-освободительного движения, она выступает против насильственного свержения власти.