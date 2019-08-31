Оппозиционерам не дали провести шествие по Тверской улице в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в Москве попытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, ее предотвратили, передают корреспонденты "Интерфакса".

Активисты пытались пройти от Пушкинской площади, но росгвардейцы заблокировали движение, оттеснили людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.

Силу сотрудники правоохранительных органов не применяют. Корреспондент агентства передает, что на акцию пришла незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, но на этот раз ее задерживать не стали.

Ранее сообщалось, что участники несанкционированной акции собрались днем в субботу у памятника Грибоедова на Чистых прудах, а затем прошли по бульварному кольцу до Пушкинской площади.

Юрист ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала в центре Москвы шествие "Против политических репрессий", однако в столичной прокуратуре отметили, что акция не согласована с властями и предупредили об ответственности.

В акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля, 3 августа и 10 августа Соболь не участвовала из-за задержаний, обысков и судов. Ей назначили несколько штрафов в 300 тысяч рублей за призывы к незаконным мероприятиям.