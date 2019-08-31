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В квартиру фигуранта "дела 27 июля" Егора Жукова пришли с обыском

Адвокатов в момент обыска не было на связи из-за их участия в следственных действиях

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.

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Исходя из результатов оперативно-розыскной деятельности, в квартире хранятся предметы, документы и ценности, скрытые при предыдущем обыске, которые лица из окружения обвиняемого "намереваются в ближайшее время уничтожить", говорится в постановлении Басманного суда Москвы о разрешении на обыск. Его опубликовал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Таким образом, имеются достаточные данные полагать, что в жилище обвиняемого Жукова (...) могут находиться подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - отмечается в документе. О каких именно "предметах, документах и ценностях" идет речь, в постановлении не уточняется.

По словам адвоката Жукова - Леонида Соловьева, обыск начался в тот момент, когда защитники явились на следственные действия к студенту, находящемуся под стражей, и сдали мобильные телефоны.

В группе поддержки Жукова в соцсетях сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в квартиру по адресу прописки в 12:30 - дома находились только 13-летний младший брат и 83-летняя бабушка.

Комментариями следственных органов по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядка в центре Москвы 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Свою вину он не признает. Пресненский суд столицы 2 августа санкционировал его арест.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Москва Егор Жуков

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