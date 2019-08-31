У фигуранта "дела 27 июля" Егора Жукова изъяли флешки и фигурку лягушки

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обыск в квартире обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве студента "Высшей школы экономики" (ВШЭ) Егора Жукова закончился, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, в ходе обыска были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией Жукова и его курсовой работой, болванка компакт-диска, рубашка, либертарианский флаг, а также фигурка лягушки.

Как сообщалось, согласно постановлению суда о разрешении на обыск, опубликованному Чиковым в субботу, следствие считало, что в квартире Жукова находятся "предметы, документы и ценности", которые имеют "доказательственное значение для уголовного дела" и которые, по оперативным данным, "лица из окружения обвиняемого намереваются в ближайшее время уничтожить".

Обыски по месту прописки Жукова, который в настоящее время находится под стражей, начались около полудня в субботу. В группе поддержки студента в соцсетях сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру, когда дома находились только 13-летний младший брат и 83-летняя бабушка, а его адвокаты находись на следственных действиях, где сдали телефоны.

Комментариями следственных органов по ситуации "Интерфакс" не располагает.

Егору Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядка в центре Москвы 27 июля (часть 2 статьи 212 УК РФ). Свою вину он не признает. Пресненский суд столицы 2 августа санкционировал его арест.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ), по которым были арестованы свыше десяти человек.