Больше 250 преподавателей ВШЭ попросили Мосгорсуд освободить Егора Жукова

Они считают, что студента преследуют незаконно

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Больше 250 преподавателей Высшей школы экономики, профессора и доценты подписали обращение в Мосгорсуд с просьбой учесть незаконное уголовное преследование студента-политолога Егора Жукова, который стал фигурантом "дела 27 июля". Копию письма опубликовала в фейсбуке профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, журналист Анна Качкаева.

По ее словам, подписи под обращением поставили сотрудники разных факультетов и из всех трех региональных кампусов университета, не только преподаватели, но и исследователи. Адвокат Жукова 15 августа попросит суд принять этот документ во внимание, когда будет рассматриваться апелляция на решение об аресте студента.

Среди подписантов члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Федор Успенский, директор Института образования ВШЭ Анатолий Каспржак, научный руководитель этого института Исак Фрумин, академик Российской академии образования Виктор Болотов, директор Института гуманитарных историко-теоретических исследований ВШЭ Алексей Плешков, директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Андрей Яковлев, руководитель департамента медиа Илья Кирия и другие.

Преподаватели считают, что Жуков "был задержан и в настоящее время подвергается уголовному преследованию незаконно" и что следствие до сих пор не представило доказательств его вины.

"Егор Жуков преследуется за выход на мирное шествие, право на которое гражданам РФ гарантирует 31 статья Конституции Российской Федерации", - говорится в обращении.

Преподаватели напомнили, что 27 июля во время мирных шествий не было массовых беспорядков, подтвердили 27 членов Совета по правам человека при президенте, а 13 августа председатель СПЧ Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность уголовного дела о массовых беспорядках.

Они призвали Мосгорсуд учесть это при избрании Жукову меры пресечения, а Следственный комитет - прекратить дело о массовых беспорядков за отсутствием события преступления.

"Это письмо выражает гражданскую позицию всех его подписавших, но не отражает позиции ВШЭ как организации", - говорится в конце обращения.

Студент-четверокурсник Егор Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму, но не смог собрать достаточно подписей избирателей в свою поддержку. 2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

За него перед судом ручалась проректор ВШЭ Валерия Касамара, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму. Также она заступалась за студентов вуза, проводивших одиночные пикеты в поддержку Жукова и задержанных за это.

14 августа Мосгорсуд подтвердил законность арестов четырех других фигурантов "дела 27 июля".