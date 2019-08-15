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Мосгорсуд отказался от денег Оксимирона и оставил студента Егора Жукова под арестом

Поручительства за Жукова суд счел неубедительными

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты студента ВШЭ Егора Жукова на решение о его аресте. Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) предлагал внести 2 мн рублей залога за освобождение Жукова, но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Также суд нашел неубедительными поручительства за Жукова, которые подписали более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Всего за него выразили готовность поручиться более 600 человек.

Он останется в СИЗО до 27 сентября. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля.

14 августа Мосгорсуд подтвердил законность арестов четырех других фигурантов "дела 27 июля".

Егор Жуков учится на четвертом курсе в ВШЭ, изучает политологию, ведет политический видеоблог. Летом 2019 года он выдвигался в Мосгордуму, но не смог собрать достаточно подписей избирателей в свою поддержку.

2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. За него перед судом ручалась проректор ВШЭ Валерия Касамара, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму. Также она заступалась за студентов вуза, проводивших одиночные пикеты в поддержку Жукова и задержанных за это.

27 членов Совета по правам человека при президенте подписали заявление о том, что 27 июля во время мирных шествий не было массовых беспорядков. 13 августа председатель СПЧ Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения этого уголовного дела.

Егор Жуков Мосгордума МВД ВШЭ Мосгорсуд Валерия Касамара Оксимирон

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