Мосгорсуд отказался от денег Оксимирона и оставил студента Егора Жукова под арестом

Поручительства за Жукова суд счел неубедительными

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты студента ВШЭ Егора Жукова на решение о его аресте. Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) предлагал внести 2 мн рублей залога за освобождение Жукова, но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Также суд нашел неубедительными поручительства за Жукова, которые подписали более 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики, актриса Чулпан Хаматова, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Всего за него выразили готовность поручиться более 600 человек.

Он останется в СИЗО до 27 сентября. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля.

14 августа Мосгорсуд подтвердил законность арестов четырех других фигурантов "дела 27 июля".

Егор Жуков учится на четвертом курсе в ВШЭ, изучает политологию, ведет политический видеоблог. Летом 2019 года он выдвигался в Мосгордуму, но не смог собрать достаточно подписей избирателей в свою поддержку.

2 августа Пресненский суд Москвы арестовал его по обвинению в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. За него перед судом ручалась проректор ВШЭ Валерия Касамара, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму. Также она заступалась за студентов вуза, проводивших одиночные пикеты в поддержку Жукова и задержанных за это.

27 членов Совета по правам человека при президенте подписали заявление о том, что 27 июля во время мирных шествий не было массовых беспорядков. 13 августа председатель СПЧ Михаил Федотов попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность возбуждения этого уголовного дела.