Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

Легкомоторный самолет после жесткой посадки около деревни Минино Фото: ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета под Москвой, перевели из Клинской городской больницы в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам собеседника агентства, ребенок доставлен в учреждение на реанимобиле ночью.

В минувшую субботу в деревне Минино Клинского района Подмосковья совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". В результате инцидента погиб пилот, также пострадала 12-летняя девочка-пассажир. Со множественными травмами ее доставили в Клинскую городскую больницу, где ребенок перенес трехчасовую операцию. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.