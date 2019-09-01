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Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу

Пострадавшую при аварии самолета девочку перевели в московскую больницу
Легкомоторный самолет после жесткой посадки около деревни Минино
Фото: ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девочку, пострадавшую при жесткой посадке легкомоторного самолета под Москвой, перевели из Клинской городской больницы в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам собеседника агентства, ребенок доставлен в учреждение на реанимобиле ночью.

В минувшую субботу в деревне Минино Клинского района Подмосковья совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". В результате инцидента погиб пилот, также пострадала 12-летняя девочка-пассажир. Со множественными травмами ее доставили в Клинскую городскую больницу, где ребенок перенес трехчасовую операцию. Состояние девочки оценивалось как тяжелое.

Московская область

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