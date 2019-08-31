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Девочка, пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье, перенесла операцию

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Трехчасовую операцию перенесла девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино. Она находится в медикаментозном сне, сказал в эфире телеканала "Россия 24" представитель Клинской городской больницы.

Он добавил, что ребенок поступил в медицинское учреждение со множественными травмами: ушибами внутренних органов и головного мозга, переломами конечностей.

Обследование провели в течение первых 40 минут после поступления пострадавшей, после чего было принято решение о проведении операции.

Как сообщалось, в субботу в деревне Минино Клинского округа совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". В результате инцидента погиб пилот, также пострадала 12-летняя девочка-пассажир. Она находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Московская область

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