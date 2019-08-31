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В Подмосковье состояние ребенка с аварийного самолета назвали крайне тяжелым

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Девочка, которая пострадала в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, госпитализирована в Клинскую городскую больницу, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

МоскваВ Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилотЧитать подробнее

Как сказал собеседник агентства, 12-летняя пассажирка самолета доставлена в клинику в крайне тяжелом состоянии.

Он добавил, что в настоящее время ребенок находится в реанимации. Врачи оказывают девочке необходимую помощь.

Ранее в субботу в деревне Минино Клинского округа совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Сигма". В результате инцидента погиб пилот, также пострадал ребенок, который находился на его борту.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Подмосковье

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