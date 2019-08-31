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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, самолет "Сигма" совершил жесткую посадку в деревне Минино в Клинском районе, 12-летний ребенок с переломами находится на осмотре врачей скорой помощи.

В МЧС отметили, что в результате посадки возгорания не произошло.

Уточняются обстоятельства инцидента.

Подмосковье МЧС

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