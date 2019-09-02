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Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи. Катер "Формула" с места скрылся, сообщила пресс-служба Московского следственного управления СКР на транспорте.

Инцидент произошел 1 сентября в 22:20 в районе Живописной набережной Красногорска. Погибшему было 25 лет.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вейкбординг - катание по воде на доске за катером, который везет спортсмена. Это развивающийся экстремальный вид спорта, сочетающий элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.

Красногорск Подмосковье СКР

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