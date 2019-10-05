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Один человек погиб при столкновении катера с берегом в Иркутске

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Накануне вечером три человека госпитализированы, один погиб в результате столкновении катера класса "Байлайнер" с берегом в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области в субботу.

"На борту судна находились пятеро: один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были переданы бригаде скорой медицинской помощи. Еще один участник происшествия в госпитализации не нуждался", - говорится в релизе.

Уточняется, что в поисково-спасательных работах участвовали спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области. Причиной произошедшего могло стать нарушение правил пользования маломерным судном, выразившееся в опасном маневрировании в темное время суток.

Иркутская область

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