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Студента ВШЭ арестовали на 8 суток за акцию в поддержку фигуранта "дела 27 июля" Жукова

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил восемь суток административного ареста студенту Высшей школы экономики Артему Тюрину за организацию несанкционированной акции в поддержку арестованного фигуранта дела о массовых беспорядках в столице 27 июля - так же обучающегося в ВШЭ Егора Жукова.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, Тюрин признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

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Студенты ВШЭ 5 августа пришли к зданию ГУ МВД по Москве по адресу ул. Петровка, 38 в поддержку арестованного по "делу 27 июля" другого студента "Вышки" - Егора Жукова. Они встали в одиночные пикеты и в скором времени были задержаны и доставлены в ОМВД по Тверскому району.

Задержанными, кроме Тюрина, оказались еще трое студентов: Полина Калашник, Софья Давыдова и Денис Левин. В отношении последних трех были составлены протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), их тот же суд тоже рассмотрит в четверг.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара назвала задержание студентов необоснованным и пообещала юридическую поддержку со стороны вуза. По ее мнению, подход правоохранительных органов в случае с пикетами можно охарактеризовать как "вольное толкование закона, нарушение его духа и буквы".

Студенту ВШЭ Егору Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), он арестован.

Москва ВШЭ

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