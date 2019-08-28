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Музыкальный фестиваль пройдет на проспекте Сахарова в День города 7-8 сентября

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Музыкальный фестиваль "Наши в городе" состоится на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы во время празднования Дня города 7 и 8 сентября, сообщается на сайте "Нашего радио".

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"На протяжении всего уикенда - 7 и 8 сентября, с 13:00 до самого вечера зрителей ожидает почти 20 часов нашей музыки", - говорится в сообщении.

Выступать будут участники "Нашествия" - "как легендарные артисты "Нашего радио", на чьих песнях выросло не одно поколение, так и яркие, актуальные группы, представляющие современную сцену". При этом состав выступающих пока не известен - его начнут анонсировать только завтра.

Вход на фестиваль будет свободным.

В течение этого лета на проспекте Академика Сахарова неоднократно проводились митинги оппозиции. 22 августа там состоялся митинг-концерт, посвященный Дню российского флага, а 31 августа на проспекте пройдет молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето".

Москва

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