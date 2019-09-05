В МВД заявили, что полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Проверка МВД России не нашла подтверждения информации о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов на несанкционированных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает в четверг, 5 сентября, пресс-служба Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Представленные в обращении (направленном СПЧ - ИФ) сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства Российской Федерации в действиях сотрудников ГУ МВД России по Москве не установлено", - говорится в ответе МВД, который опубликован на сайте СПЧ.

В министерстве, в частности, опровергли информацию правозащитников о том, что сотрудники московской полиции задерживали журналистов Владимира Дергачева (РБК), Елену Вавину ("Ведомости"), Владимира Роменского ("Дождь") и Никиту Павлюк-Павлюченко ("Сноб") во время несогласованных акций 27 июля и 3 августа.

Что касается инцидентов с журналисткой агенства Reuters Марией Цветковой и сотрудника газеты "Комсомольская правда" Романа Голованова, то в МВД подтвердили их задержание на акции 27 июля. В ведомстве действия полицейских объяснили тем, что эти журналисты не имели при себе видимых отличительных знаков представителя СМИ.

"Однако, после проверки документов, удостоверяющих личность и полномочия журналиста, М.Цветкова и Р.Голованов были отпущены, какие-либо материалы об административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ, не составлялись", - говорится в сообщении МВД.

По данным МВД, в отношении корреспондента сетевого издания White News Дмитрия Демушкина были составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Речь идет об участии Демушкина в акции 3 августа. Люблинский суд Москвы признал Демушкина виновным в этом правонарушении и оштрафовал его на 200 тысяч рублей, отметили в МВД.

Акции 27 июля и 3 августа

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция против снятия с выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. Мероприятие сопровождалось столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе акции было задержано более тысячи человек. Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту этой акции уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти. По этим делам были осуждены несколько человек, в частности, Евгений Коваленко и Кирилл Жуков.

3 августа сотрудники полиции и Росгвардии пресекли несогласованное с властями города мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов. Правоохранительные органы сообщили о задержании 600 человек по итогам этой акции.