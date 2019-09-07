Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста

Илья Яшин после выхода из СИЗО в Москве Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава Красносельского муниципального округа и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста.

"В спецприемнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше - Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю", - написал он на своей странице в фейсбуке в субботу.

Ранее Яшина неоднократно задерживали на выходе из спецприемника и сразу доставляли в суд.

Первый раз суд арестовал Яшина на десять суток 29 июля за несанкционированный митинг 27 июля в поддержку независимых кандидатов. На следующей день политика арестовали еще на десять суток уже за организацию акции 14 июля, однако этот срок не суммировался с предыдущим.

8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали также на десять суток. Ситуация повторилась 18 августа. Уже 20 августа суд арестовал оппозиционера еще на десять суток за призывы выходить на акцию на Трубной площади 18 июля.

В пятый раз Яшин был арестован 29 августа за призыв выйти на акцию 3 августа.

Как сообщалось, Илья Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 45-му избирательному округу. В регистрации ему отказали. Этот отказ подтвердили избиркомы и суды.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.