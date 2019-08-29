Яшин получил пятый административный арест подряд

Тверску назначил ему очередные десять суток

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы назначил главе Красносельского округа Илье Яшину десять суток ареста за организацию несогласованного мероприятия. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Скачкова. Для политика это пятый административный арест подряд, он находится под стражей с 29 июля.

Всякий раз Яшина задерживали, когда он выходил из спецприемника, где отбывал очередной срок. Полиция доставляла его в суд, там ему предъявляли новое обвинение в проведении или призывах к несогласованной акции и назначали новый срок.

Срок последнего ареста Яшина истек днем 28 августа. На выходе из спецприемника его встретили полицейские. Один из них сообщил, что политику вменяют призывы к участию в несогласованной акции 3 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На следующий день суд признал его виновным в нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП.

27 июля, в день несогласованной акции в центре Москвы, Яшина задерживали дважды. В тот же день он объявил "большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме". Эту акцию не согласовали, как и серию пикетов на Бульварном кольце, которую заявляли муниципальные депутаты.

29 июля Щербинский суд назначил Яшину десять суток ареста за организацию акции 27 июля. 30 июля Троицкий суд назначил ему тоже десять суток за призывы идти на несогласованную акцию 14 июля. 8 августа Хамовнический суд назначил ему еще десять суток ареста. 18 августа его снова задержали на выходе из спецприемника, и 20 августа Тверской суд назначил ему новые десять суток - за призывы участвовать в несогласованных встречах с кандидатами в Мосгордуму 18 и 19 июля.

Яшин выдвинулся в Мосгордуму по 45-му избирательному округу. В регистрации ему отказали. Этот отказ подтвердили избиркомы и суды. К выборам не допустили почти всех независимых и оппозиционных кандидатов. Они устраивали акции за допуск к выборам и утверждали, что им отказали из-за неоправданной отбраковки собранных ими подписей избирателей. В Могоризбиркоме заявили, что выдвиженцы допустили ошибки и фальсификации при заполнении подписных листов и что нет законных оснований допустить их к выборам.