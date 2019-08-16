Суд подтвердил отказ в регистрации Яшина кандидатом в Мосгордуму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в пятницу признал законным отказ выдвигавшемуся по 43-му округу в Мосгордуму главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Яшин, которого доставили для участия в заседании из спецприемника, где он отбывает административный арест, просил признать необоснованными и отменить решения окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома и обязать ответчика зарегистрировать его кандидатом на выборы, однако суд не нашел нарушений в решениях ответчиков.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину (с третьей попытки его все же зарегистрировали) и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

С середины июля в Москве проходят согласованные и несогласованные акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Последний митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. Волонтерская организация "Белый счетчик" насчитала на нем порядка 50-60 тыс. участников.