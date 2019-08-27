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Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд не нашел нарушений в соответствующих решений окружных избирательных комиссий, Мосгоризбиркома и Центризбиркома и подтвердил ранее принятые решения Мосгорсуда. Политики утверждали, что их не пустили на выборы незаконно и необоснованно.

Яшин выдвигался в Мосгордуму по 45-му избирательному округу, Русакова - по 37-му, Янкаускас - по 31-му. Им отказали в регистрации, поскольку при проверке было отбраковано слишком много подписей избирателей, которые они собрали в поддержку выдвижения.

Всего избиркомы отказали в регистрации 57 выдвиженцам, в том числе почти всем независимым или оппозиционным политикам. Бывший лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин получал отказ в ОИК дважды. После второго отказа он был зарегистрирован после обращения в Мосгорсуд. На утро 27 августа в выборах участвовали 233 зарегистрированных кандидата.

14 и 27 июля, а также 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов, которые сопровождались массовыми задержаниями. Русакова ни разу не была задержана.

Яшина дважды задерживали 27 июля, а с 29 июля он находится под административным арестом. Суды пока приняли четыре таких решения. Два последних срока он получил сразу же после выхода из спецприемника: его снова задерживала полиция и привозила в суд.

Янкаускас получил три административных ареста подряд. 27 августа Тверской суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей за участие в акции 14 июля у мэрии и Мосгоризбиркома. Ранее он за твит об этой акции получил десять суток ареста.

Мосгордума Илья Яшин Верховный суд Елена Русакова Константин Янкаускас Серегей Митрохин

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