В Москве накануне почти 200 человек обратились к врачам за помощью на Дне города

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Медики накануне оказали помощь почти 200 участникам празднования 872-летия Москвы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентств, по результатам обращений, более 25 человек были отправлены в больницы.

Он уточнил, что причинами госпитализации, как правило, служили хронические заболевания, аллергическая реакция, обморочное состояние и незначительные травмы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в празднованиях по случаю 872-летия города приняло участие более 4 млн человек.

Центральными площадками праздника стали Тверская улица, ВДНХ, проспект Академика Сахарова, городские парки и скверы.