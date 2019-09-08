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День города в Москве накануне отпраздновали более 4 млн человек

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На праздник по случаю 872-летия Москвы в субботу пришли более 4 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он написал на своей страничке "ВКонтакте" в воскресенье.

Мэр напомнил, что гуляния в честь 872-летия Москвы продолжатся, и пригласил горожан участвовать в праздновании.

Накануне Собянин поздравил москвичей с праздником, отметив, что российская столица - город, который дает своим жителям возможности, как никакой другой мегаполис мира.

Ранее сообщалось, что в День города с 7 на 8 сентября столичная подземка и МЦК работают без ночного перерыва.

Москва Сергей Собянин

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