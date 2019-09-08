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Явка на выборах в Мосгордуму к шести вечера составила 17,2%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Мосгордуму к 18:00 без четырех районов достигла 17,2%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в воскресенье.

Выборы в Мосгордуму - 2019

На выборах в Мосгордуму в 2014 году явка к этому времени была 17,5%.

Ранее в воскресенье Горбунов на встрече с иностранными наблюдателям сообщил, что избирательная кампания в столице проходит без нарушений и серьезных жалоб. По его словам, с участков поступает много ложных сообщений о нарушениях в процессе голосования.

Голосование по выборам депутатов Мосгордумы продлится до 20:00.

В Москве зарегистрировано 7,31 млн избирателей.

Москва Мосгордума Мосгоризбирком

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