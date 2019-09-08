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Завершилось голосование по выборам депутатов Мосгордумы

Завершилось голосование по выборам депутатов Мосгордумы
Единый день голосования в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в 20:00 воскресенья завершилось голосование по выборам депутатов Мосгордумы.

Оно проходило на 3602 участках: 3440 по месту жительства и 162 - в местах временного пребывания граждан (в больницах и СИЗО).

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что по данным на 18:00 явка на выборах превысила 17%.

Первые предварительные результаты голосования, как ожидается, будут объявлены после 23:00 воскресенья.

На пятилетний срок по одномандатным округам избираются 45 депутатов. На каждый мандат в среднем претендует по пять кандидатов. Уже сейчас можно сказать, что новый состав Мосгордумы обновится более чем наполовину - в выборах участвует только 20 действующих депутатов.

Выборы в Мосгордуму - 2019

Регистрацию прошли 225 кандидатов: 58 самовыдвиженцев и 167 партийных кандидатов. За места в столичном парламенте поборются представители девяти партий: ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (42 кандидата), "Справедливой России" (39 кандидатов), "Коммунистов России" (31 кандидат), партии "Родина" (4 кандидата), партии "Яблоко" (3 кандидата), а также "Партии роста", экологической партии "Зеленые", "Гражданской силы" (по одному кандидату). Представители "Единой России" на этих выборах пошли как самовыдвиженцы.

В трех избирательных округах впервые проходил эксперимент по электронному голосованию: избиратели избирательных округов №1 (Зеленоград), №10 (районы Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

На выборах 1978 избирательных участков из 3440 оборудованы КОИБами - в 28 избирательных округах из 45. На территории этих избирательных участков зарегистрированы около 55% избирателей.

Кроме того, 8 сентября проходили выборы депутатов органов местного самоуправления в семи поселениях новой Москвы.

Москва Мосгордума

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