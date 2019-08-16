К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Среди ответчиков незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и Навальный

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - К организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве поступили иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Заявления подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", уточнила она.

"Мосгортранс" направил в Коптевский суд иск на 1 218 591 рубль и 58 копеек. В эту сумму предприятие оценило ущерб из-за простоя - отмены рейсов или изменения маршрутов в день акции. "Как указывает истец, 27 июля 2019 года на территории города Москвы произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки, простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города", - сказала Солопова.

ГБУ "Автомобильные дороги" подало в тот же суд иск на 11,468 млн рублей. Истец полагает, что понес убытки в связи с обеспечением общественного порядка.

Компания "Анкор", которая арендует на Тверской улице помещение под точку общепита, подала иск в Тушинский суд на 551 847 рублей 40 копеек. По словам Солоповой, из-за проходившей рядом несогласованной акции компания была вынуждена закрыть заведение и понесла ущерб в виде упущенной выгоды.

Ответчиками по всем искам указаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Заявители хотят взыскать с них компенсации солидарно.

9 августа об ущербе в 12,5 млн рублей от акции 27 июля заявили ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги". Они подали к протестующим иски. Как объяснили в пресс-службе "Мосгортранса", заявления были направлены в Следственный комитет, который расследует дело о массовых беспорядках в центре города в этот день. Представитель предприятия добавил, что всего коммерческие и некоммерческие компании могли потерять из-за акций более 10 млн рублей, не уточняя, откуда эта цифра.

СКР ранее возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля и объединил его в одно производство с делами о применении насилия к полицейским. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли граждане, организации и городское имущество из-за событий 27 июля. В день этой несогласованной акции Тверская улица была оцеплена полицией и Росгвардией, многие магазины и рестораны закрылись сами или по рекомендации силовых структур.

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