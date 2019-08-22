Оппозиционеры сочли давлением массовую подачу исков об ущербе от митингов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму считают политическим давлением иски о возмещении ущерба против организаторов митингов за допуск независимых кандидатов.

"Вместо того чтобы подавать иск против тех, кто действительно создал им проблемы, они подают иск просто по политическим мотивам, потому что кто-то сказал им это сделать", - сказал "Интерфаксу" член Партии перемен Александр Соловьев.

В свою очередь юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что активисты воспринимают иски "как одно из событий в рамках большого плана по давлению: блокировкам счетов, арестам, уголовным делам". По его мнению, это запугивание, в котором участвуют частные компании. "Протестующих такие вещи не отпугивают, но только больше раздражают. Тем более к протестующим эти иски не имеют никакого отношения", - заявил "Интерфаксу" Жданов.

По его словам, кандидатам еще нужно обсудить эти иски, так как пока у большинства из них "нет возможности даже посещать судебные заседания, поскольку их не привозят на эти суды из спецприемников". "По выплате этих сумм еще не принято никаких решений. Сегодня иски на 13 млн, завтра будут на 130", - сказал Жданов.

Шесть исков

Ранее в четверг стало известно, что ГУП "Московский метрополитен" подал иск к организаторам протестных митингов. Убытки они оценили в 53 тысячи 642 рубля и 20 копеек. Коптевский суд Москвы оставил этот иск без движения до конца сентября до устранения недостатков.

Всего к организаторам протестных акции подано шесть исков на общую сумму более 13,5 млн рублей. Так, три иска от ООО "М.Такси" о возмещении убытков на общую сумму более 800 тысяч рублей зарегистрированы в четверг Тушинским судом. Ответчиками по искам заявлены незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина (отбывают административный арест) и Александр Соловьев.

Кроме того, аналогичные иски к организаторам подали ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". Ответчиками по всем трем искам были заявлены Соловьев, Яшин, Галямина, Любовь Соболь, Жданов, Милов, Навальный, Степанов и Георгий Албуров.

Все иски связаны с несанкционированными акциями 27 июля, 3 и 10 августа.

Опыт "Болотного дела"

Иски о возмещении ущерба ранее подавали к участникам протестов на Болотной площади в мае 2012 года. Управление на транспорте МВД РФ по ЦФО подало иск к фигурантам "болотного дела" Сергею Удальцову, Леониду Развозжаеву, Илье Гущину, Елене Кохтаревой, Александру Марголину и Алексею Гаскарову, потребовав возместить ущерб, причиненный в ходе беспорядков на Болотной: тогда полицейские утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна". Ущерб оценили в 43,816 руб. 92 коп. Дело было прекращено только в 2018 году, в удовлетворении иска суд отказал.