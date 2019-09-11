Суд в Москве отложил рассмотрение иска на 11,5 млн рублей к оппозиционерам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы отложил на 1 октября рассмотрение иска ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам акции 27 июля на сумму более 11,5 млн рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил судья Максим Сало, заседание по данному вопросу состоится 1 октября в 10:00.

Ответчиками по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, которые, согласно исковому заявлению, были организаторами акции 27 июля.

По версии истца, после этого несанкционированного мероприятия в центре Москвы "Автомобильные дороги" обнаружили некоторые повреждения архитектурных форм города и объектов дорожного хозяйства.

По словам истца Сергея Ищенко, учреждение понесло убытки из-за того, что оно предоставляло правоохранительным органам 30 машин для перекрытия дорог, проводило дополнительную уборку из-за большого количества людей, а также из-за повреждения газона на площади 1 тыс. квадратных метров на Новом Арбате. Истец настаивал, что ответчики агитировали за выход на несогласованную акцию и не предприняли мер, чтобы участники не причинили вреда городскому пространству.

Ранее в среду стало известно, что "Автомобильные дороги", "Московский метрополитен" и "Мосгортранс" подали иски к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову.

Накануне, 10 сентября, Коптевский суд удовлетворил иск ГУП "Мосгортранс" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков более чем 1,2 млн рублей из-за простоя транспорта в день мероприятия.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. После акции Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.