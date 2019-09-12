Поиск

Прокуроры не нашли антисанитарии в камерах "Бутырки"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московская прокуратура провела проверку в следственном изоляторе "Бутырка", антисанитарных условий в камерах не выявлено, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в прямом эфире сайта ведомства.

"После поступившей информации о нарушениях московский прокурор сразу провел проверку в следственном изоляторе. Состояние камер там более чем удовлетворительное", - сказал Куренной.

Он уточнил, что не во всех камерах сделан свежий ремонт, "но это не значит, что эти арестанты находились в неудовлетворительных условиях".

Представитель ведомства также отметил, что в камерах есть все необходимое. Единственный недочет, который был выявлен после проверки, - размер помещения. "Он на 40 квадратных сантиметров был меньше, но сейчас арестанты переведены в камеру большего размера", - сказал Куренной.

10 сентября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка". Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, двое арестантов, подозреваемых в разбое, находились в камере площадью примерно четыре квадратных метра. "В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения - ИФ), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно", - сказал Мельников.

Он отметил, что ни в одном из СИЗО членам ОНК не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах при отсутствии дефицита свободных мест.

Представитель столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков сообщил "Интерфаксу", что арестантов переводили в старое помещение на время, так как в камерах проводится ремонт, а свободных мест для заключенных в основной части СИЗО не оказалось.

Позднее Мельников сообщил, что арестанты, помещённые в нежилую башню, переведены в другие камеры.

Москва СИЗО-2 Бутырка

Новости

Температурный рекорд 1955 года побит в Москве

Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха в Москве

Сотрудники полиции и ФСБ нашли арсенал в московской квартире

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

Мэрия отказалась согласовывать акции протеста 21-22 сентября в центре Москвы

Программу благоустройства "Моя улица" номинировали на премию Global Awards for Excellence

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');