Прокуроры не нашли антисанитарии в камерах "Бутырки"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Московская прокуратура провела проверку в следственном изоляторе "Бутырка", антисанитарных условий в камерах не выявлено, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в прямом эфире сайта ведомства.

"После поступившей информации о нарушениях московский прокурор сразу провел проверку в следственном изоляторе. Состояние камер там более чем удовлетворительное", - сказал Куренной.

Он уточнил, что не во всех камерах сделан свежий ремонт, "но это не значит, что эти арестанты находились в неудовлетворительных условиях".

Представитель ведомства также отметил, что в камерах есть все необходимое. Единственный недочет, который был выявлен после проверки, - размер помещения. "Он на 40 квадратных сантиметров был меньше, но сейчас арестанты переведены в камеру большего размера", - сказал Куренной.

10 сентября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка". Как сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, двое арестантов, подозреваемых в разбое, находились в камере площадью примерно четыре квадратных метра. "В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения - ИФ), не соблюдаются условия приватности. Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно", - сказал Мельников.

Он отметил, что ни в одном из СИЗО членам ОНК не смогли дать объективного ответа, почему люди содержатся в небезопасных и антисанитарных камерах при отсутствии дефицита свободных мест.

Представитель столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков сообщил "Интерфаксу", что арестантов переводили в старое помещение на время, так как в камерах проводится ремонт, а свободных мест для заключенных в основной части СИЗО не оказалось.

Позднее Мельников сообщил, что арестанты, помещённые в нежилую башню, переведены в другие камеры.